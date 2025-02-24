В Подмосковье обсудили стратегию развития системы образования

В мастерской управления «Сенеж» завершилась двухдневная стратегическая сессия министерства образования Московской области, которая проходила с 21 по 22 февраля 2025 года. Более 80 специалистов в сфере образования приняли участие в обсуждении кадровой политики и формировании долгосрочной стратегии развития системы образования региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Ключевой темой первого дня сессии стало развитие человеческого капитала и реализация кадровой политики.

«Каждый год мы открываем около ста новых объектов образования. Мы увеличиваем объемы и возможности регионов в сфере обучения, помогаем решить вопрос подбора педагогов в школы», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Она также подчеркнула важность таких инициатив, как проект «Эффективный колледж», направленный на раннюю профориентацию и профессиональное образование старшеклассников, а также развитие «Цифровых классов», которые помогают учащимся подготовиться к итоговой аттестации.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес в своем выступлении подчеркнула, что главная цель стратегической сессии — определить четкие ориентиры развития образовательной системы региона.

«Наша задача — ответить на вызовы, которые затрагивают систему образования. Работа должна быть выстроена максимально четко, с конкретизацией целей и формированием вариантов их достижения», — отметила министр.

По ее словам, благодаря экспертным мнениям специалистов и глав муниципалитетов в стратегии будут учтены все важные детали.

Кроме того, важной темой обсуждения стала психологическая безопасность образовательного процесса. Директор Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований, академик Российской академии образования Юрий Зинченко отметил, что при формировании стратегии необходимо учитывать региональную специфику, а также обозначил значимость регулирования цифровой среды в обучении. Помимо этого, Зинченко выделил важность нормирования использования гаджетов у детей, так как для их успешного обучения и развития необходимо соблюдать баланс между цифровизацией и социализацией.

О значении образования как ключевого фактора развития общества говорил и. о. директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Александр Молотков.

«Образование — единственная ответственная сфера, которая может и должна выступать консолидирующим фактором для общества. Данная отрасль создает инвестиционную культуру, помогает понимать других людей, принимать и их ценности. Образование становится основой национальной безопасности, потому что от этого зависят те ценности и установки, с которыми ребенок выходит в жизнь».

Молотков также проанализировал прогнозы и ориентиры развития системы образования до 2040 года.

На заседании также выступил Вячеслав Духин, заместитель председателя правительства Московской области. В своем докладе он показал разницу восприятия цифрового контента детьми и взрослыми и отметил рост отечественного вещания в сравнении с международным. Эксперт проанализировал наиболее популярные форматы современных платформ и работу с внешними и внутренними коммуникациями.

Во второй день стратегической сессии участники презентовали проекты, направленные на развитие системы образования в Московской области. Среди представленных инициатив — развитие информационных систем, привлечение учителей, меры по адаптации и обучению детей-инофонов, повышение качества математического и естественно-научного образования. По итогам работы была сформирована стратегия, которая станет основой для дальнейшей работы образовательной системы региона в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.