В Подмосковье обсудили стратегию развития образования в РФ до 2040 года

Накануне на базе гимназии им. Е. М. Примакова прошла установочная стратегическая сессия, посвященная разработке предложений для стратегии развития образования в России до 2040 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В сессии приняли участие вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, министр образования Московской области Ингрид Пильдес, депутат Мособлдумы Лидия Антонова, президент ассоциации «Учителя Подмосковья», Наталья Кравченко, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению и воспитанию, Наумова Наталья Александровна, ректор Государственного университета просвещения, Александр Асмолов, академик Российской академии образования, а также члены рабочей группы, в состав которой вошли представители муниципальных органов самоуправления, руководители образовательных организаций, педагоги, общественные деятели и студенческого сообщества. Всего 105 участников.

Ингрид Пильдес отметила, что стратегия должна заложить основы устойчивого развития системы образования, ориентированные на национальные цели и с учетом глобальных вызовов, которые стоят перед государством.

В рамках мероприятия были сформированы рабочие группы по направлениям: дошкольное, общее и высшее образование, среднее и дополнительное профессиональное образование, а также воспитание и психологические аспекты образовательного процесса, цифровизация, экономика образования, модели управления и мнение будущего.

«Нам важно сформулировать не только предложения в федеральную стратегию, но и найти решение текущих вопросов. Перед нами стоят серьезные задачи: привлечь учителей, видоизменить систему обучения в колледжах, развивать среднее профессиональное образование и создавать условия для развития математических классов. Это три ключевых направления, над которыми мы работаем», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Министр образования Московской области в своем выступлении подчеркнула, что главной ценностью образовательного процесса является человек, а система образования — важнейшим инструментом для его развития. Также участникам было предложено в группах проанализировать актуальные вызовы, с которыми сталкивается наша страна и найти решение: несоответствие между требованиями рынка труда и количеством квалифицированных специалистов, демографический спад, научно-технологический и производственный суверенитет в условиях санкционного давления, масштабная цифровизация жизни, бюрократизация образовательного процесса и поиск новых моделей развития в условиях ограниченных ресурсов, необходимость усиления мер по обеспечению безопасных условий организации образовательного процесса и другие вызовы.

Также обсуждались предложения по следующим аспектам: бесшовный переход между уровнями образования, взаимодействие школы и СПО для реализации профильного обучения, подготовка инженерных кадров, усиление роли воспитания, разработка механизмов оценки отложенных результатов труда педагогов и системы поощрения педагогов, вопросы бюрократической нагрузки и кадрового обеспечения.

Директор Губернского колледжа и народный учитель РФ Александр Лысиков отметил, что сегодняшняя сессия является началом формирования стратегии развития регионального образования на ближайшие 15 лет. Наша цель — определить предложения для стратегии, которые станут основой для более детальной работы рабочих групп в будущем.

Стратегия развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года разрабатывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и призвана обеспечить синхронизацию действий всех участников в образовании для подготовки молодых поколений к вызовам будущего.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.