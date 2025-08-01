В Подмосковье обсудили стратегию оздоровления водных объектов Подмосковья

В здании Совета Федерации прошел круглый стол «Чистые реки Подмосковья: стратегия комплексного оздоровления водных объектов Московской области», организованный Всероссийским обществом охраны природы. В мероприятии приняли участие представители правительства Московской области, общественные деятели, ученые и заинтересованные организации. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Основной целью круглого стола стало привлечение внимания органов власти и общественности к проблеме загрязнения водоемов Подмосковья, выработке эффективных способов их очистки, а также повышению эффективности межведомственного взаимодействия при контроле и охране водных объектов.

В мероприятии принял участие министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. Он рассказал о создаваемой системе мониторинга водных объектов, которая включает автоматизированные посты (буяны), а также мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинга» для отбора проб.

«Круглый стол стал важной площадкой для консолидации усилий власти, науки и общественности в решении одной из ключевых экологических задач региона — сохранении и восстановлении водных объектов Подмосковья. Наша цель — не только ликвидировать последствия загрязнения, но и внедрять современные технологии, такие как роботизированная очистка и биотехнологии для обеспечения устойчивого развития экосистем, Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать комфортную и безопасную среду для жителей региона и будущих поколений», — отметил Виталий Мосин.

В разных городских округах Московской области проводится упреждающая очистка берега: уже очищено 2 195 территорий у воды. Виталий Мосин также рассказал о проводимой в Подмосковье Губернаторскую программу «100 прудов и озер», согласно которой в этом году будет очищено 20 русловых прудов общей площадью 302 га.

«Прокуратура Московской области активно работает с обращениями граждан по проблемам загрязнения водных объектов и нарушений водопользования. Совместно с Минэкологии и другими ведомствами проводятся рейды, в ходе которых выявляются и пресекаются экологические нарушения. Особое внимание уделяется восстановлению нарушенных экосистем — мы добиваемся не только наказания виновных, но и реального устранения последствий загрязнения», — отметил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в экологической сфере прокуратуры Московской области Анатолий Косарев.

В дискуссии активное участие принимали и представители научного сообщества. Выступающие рассказали про временные очистные сооружения, биотехнологии, а также методы контроля за сбросами. «Контроль за ливневой канализацией — это ключевое звено в защите водных объектов Подмосковья от загрязнения. Именно через ливневые стоки в реки и водоемы попадает основная часть загрязняющих веществ. Только системный подход позволит предотвратить воздействие на водные объекты региона», — отметил председатель научно-экспертного совета ВООП, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Несмотря на высокий уровень работы Подмосковного Правительства по решению задач водохозяйственного комплекса, у нас остается ряд вопросов к федеральным структурам, таким как Росводресурсы, которые в первую очередь отвечают за реализацию государственной политики в сфере охраны водных объектов», — подчеркнул председатель ВООП МО Тимур Усманов. Также он отметил, что вопросы оздоровления водных объектов — столь широкая и значительная тема. Дискуссия будет продолжена и на других площадках. «Только объединив экспертные знания, административный ресурс и гражданскую активность, мы сможем выработать эффективные механизмы сохранения водных объектов региона», — заметил Тимур Усманов.

Министерство экологии планирует расширять применение инновационных решений, а также усилить взаимодействие с научными и общественными организациями для разработки комплексных мер по защите водных ресурсов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.