В Подмосковье обсудили создание условий для детей с нарушениями речи
Фото - © Министерство образования МО
19 ноября в Хотьковской школе-интернате состоялся областной практический семинар на тему: «Организация специальных образовательных условий для детей с тяжелыми нарушениями речи, как фактор успешной педагогической реабилитации». Мероприятие, приуроченное к 50-летию учреждения, открыла глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова. В торжественной части семинара коллектив школы и ветеранов поздравили почетные гости из Московской области и Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
Семинар собрал более 60 специалистов из различных муниципалитетов Подмосковья, включая руководителей коррекционных и инклюзивных школ, педагогов-психологов, дефектологов и логопедов.
В первой части мероприятия участники ознакомились с опытом работы педагогов в рамках региональной инновационной площадки. Были представлены методы коррекционной работы учителей-логопедов с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, на разных уровнях образования.
Вторая часть семинара была посвящена практическим мастер-классам, где участники обменялись опытом работы воспитателей, учителей и сотрудников службы психолого-педагогического сопровождения.
Участники отметили высокий уровень подготовки в реализации адаптированных учебных и коррекционно-развивающих методик, а также наличие консультаций для руководителей и специалистов образовательных учреждений Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.