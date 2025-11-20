сегодня в 19:32

В Подмосковье обсудили создание условий для детей с нарушениями речи

19 ноября в Хотьковской школе-интернате состоялся областной практический семинар на тему: «Организация специальных образовательных условий для детей с тяжелыми нарушениями речи, как фактор успешной педагогической реабилитации». Мероприятие, приуроченное к 50-летию учреждения, открыла глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова. В торжественной части семинара коллектив школы и ветеранов поздравили почетные гости из Московской области и Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Семинар собрал более 60 специалистов из различных муниципалитетов Подмосковья, включая руководителей коррекционных и инклюзивных школ, педагогов-психологов, дефектологов и логопедов.

В первой части мероприятия участники ознакомились с опытом работы педагогов в рамках региональной инновационной площадки. Были представлены методы коррекционной работы учителей-логопедов с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, на разных уровнях образования.

Вторая часть семинара была посвящена практическим мастер-классам, где участники обменялись опытом работы воспитателей, учителей и сотрудников службы психолого-педагогического сопровождения.

Участники отметили высокий уровень подготовки в реализации адаптированных учебных и коррекционно-развивающих методик, а также наличие консультаций для руководителей и специалистов образовательных учреждений Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.