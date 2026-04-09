В Подмосковье обсудили рост производительности труда в школах

Окружное совещание по повышению производительности труда в образовании прошло 9 апреля в Мытищах на базе школы № 3 имени Б. А. Феофанова. Встреча объединила более 50 представителей управленческих команд ЦФО, а также делегатов из ДНР и Херсонской области, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники обсудили инструменты повышения производительности труда педагогов, внедрение цифровых решений и оптимизацию образовательных процессов. Представители регионов представили свои практики и обменялись опытом.

Руководитель созданного на базе ФИЦТО отраслевого центра компетенций Минпросвещения России Алексей Комаров подвел итоги проекта «Производительность труда».

«В 2025 году разработано два коробочных решения, 25 внедрено в 17 регионах, опубликовано 35 лучших практик. Более 1,6 тысячи образовательных организаций в 85 регионах уже используют эти наработки. Проведено 88 вебинаров для регионов и шесть обучающих вебинаров», — сообщил он.

Заместитель министра образования Московской области Татьяна Лукьяненко отметила результаты региона за последний год. Уровень автоматизации процессов вырос с 20% до 85%. Время подготовки отчетности сократилось благодаря переходу на единый шаблон, что позволило устранить 67% дублирующих документов. В школах также внедряют электронный документооборот и цифровые сервисы для родителей и учеников.

Совещание организовал отраслевой центр компетенций Минпросвещения России на базе Федерального института цифровой трансформации в сфере образования в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.