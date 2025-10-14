В Подмосковье обсудили реализацию социального заказа в сфере допобразования

14 октября на базе школы «Мозаика» городского округа Красногорск прошел семинар-совещание на тему «Реализация социального заказа в муниципальных образованиях Московской области». Организаторами семинара выступили Министерство образования Московской области и Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В семинаре приняли участие более 130 человек, включая представителей органов местного самоуправления, руководителей муниципальных образовательных центров и специалистов финансово-экономических отделов администраций. С приветственным словом к участникам обратилась Светлана Федорова, заместитель директора Областного центра. Спикерами семинара стали эксперты в области дополнительного образования, среди которых Александр Костин, Анастасия Гусарова, Людмила Рамазанова и Максим Мазин.

В ведомстве рассказали, что в ходе мероприятия участники рассмотрели ключевые вопросы реализации социального заказа в сфере дополнительного образования и обменялись передовым опытом. Также обсудили роль социального заказа в целевой модели дополнительного образования детей, предупреждение рисков и развитие системы мониторинга, типичные финансовые вопросы и ошибки, а также подготовку к 2026 году.

Кроме того, были обсуждены технические вопросы, контрольные точки социального заказа и навигатора.

Семинар завершился открытым обсуждением вопросов, возникших в ходе выступлений.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.