В Подмосковье обсудили реализацию программы «Школьная медицина»

В Подмосковье состоялось совместное заседание министерства образования Московской области, комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике и комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы. На встрече обсудили вопросы, касающиеся здоровья учащихся, оснащения медицинских кабинетов и подготовки специалистов, а также питания для льготных категорий школьников и детей с особенностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 2022 года министерством здравоохранения Московской области реализуется программа «Школьная медицина», позволяющая детям, прикрепленным к поликлиникам, проходить профилактические осмотры прямо в образовательных учреждениях. В регионе успешно функционируют 2,9 тыс. лицензированных медицинских кабинетов в садах и школах, подключенных к системе ЕМИАС, которые с начала учебного года приняли более 892 тыс. детей.

В рамках программы активно проводится цифровизация медицинских услуг: 7 справок, не требующих осмотра врача, теперь можно получить в электронном виде. Кроме того, в 2023 году был принят Федеральный закон о школьной медицине, который разрешает учителям с соответствующей подготовкой оказывать первую помощь до прибытия медицинских работников.

Также для повышения квалификации педагогов на базе корпоративного университета развития образования внедрен курс по первой помощи, который прошли уже 1,3 тыс. учителей с 2022 года.

Еще одним приоритетным направлением программы является организация питания для детей с особенностями здоровья: около 70 тыс. детей в Подмосковье нуждаются в диетическом питании. Хотя технические условия на пищеблоках образовательных организаций не позволяют организовать индивидуальное питание по медицинским показаниям, прорабатывается вопрос о возможности предоставления частичной или полной компенсации стоимости питания для родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.