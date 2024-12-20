В Подмосковье обсудили реабилитацию ветеранов СВО с нарушениями зрения и слуха

В Семейном центре имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде прошел межрегиональный форум «Социальная реабилитация и абилитация участников специальной военной операции с нарушениями слуха и зрения». В нем приняла участие статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Главная тема мероприятия — реабилитация ветеранов СВО, имеющих инвалидность по зрению и слуху. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Центр имени Мещерякова — это уникальное медучреждение, аналогов которому нет не только в России, но и в мире. Здесь есть великолепная материально-техническая база, технологии и бесценные специалисты, которые помогают людям с нарушениями зрения и слуха овладеть многими навыками — вплоть до получения высшего образования. Это уникальный проект, который мы, безусловно, поддерживаем. И сегодня здесь проходят реабилитацию участники специальной военной операции, которые в результате ранения лишились зрения. Для них это возможность продолжить активную жизнь», — подчеркнула Анна Цивилева.

Также на форуме фонд «Защитники Отечества» и реабилитационный центр подписали соглашение о сотрудничестве. В планах — расширение поддержки ветеранов специальной военной операции.

«В нашем центре реабилитацию могут пройти бойцы со всей России. Более того, мы предусмотрели возможность пребывания здесь не только самого бойца, но и его близкого человека, который будет его сопровождать. По решению Губернатора реабилитация здесь для всех бойцов совершенно бесплатна и составляет 21 день, но всё индивидуально — если есть необходимость, то курс будет продлен», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

​Реабилитационный центр им. А. И. Мещерякова начал работу в октябре 2024 года. Сейчас в нем восстанавливаются ветераны СВО из Наро-Фоминска, Твери, Пскова, Татарстана и Самары, которые частично или полностью утратили зрение. Их учат ориентироваться в пространстве, дают возможность обучиться новой профессии. Впервые бойцы СВО, которые проходят реабилитацию пробуют себя операторами и принимают звонки на прямой линии Президента РФ.

«Мне предложили занять место социального работника в реабилитационном центре. После мы организовали производство турникетов. Я не пожалел, что встал на этот путь. Когда начинаешь — тяжело, но потом понимаешь, что ничего не делать было бессмысленно. Реабилитация всегда помогает именно настолько, насколько хочет сам человек», — отметил ветеран СВО Константин Харламов, который имеет инвалидность по зрению и теперь помогает другим героям.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 1 миллиона 800 тыс. запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 миллиона 650 тыс. уже решено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд „Защитники Отечества“, где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.