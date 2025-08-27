В Подмосковье обсудили развитие естественно-научного образования в регионе

В физтех-лицее им. П. Л. Капицы прошел форум педагогов Подмосковья, посвященный вопросам развития естественно-научного образования в регионе. В мероприятии приняли участие более 200 человек, включая учителей физики, руководителей методических объединений и заместителей директоров образовательных учреждений Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

На форуме обсуждались ключевые темы, среди которых создание центра естественно-научного образования Московской области на базе физтех-лицея. Этот проект планируется реализовать в 2025/2026 учебном году с участием 30 школ региона.

В рамках программы выступили эксперты, которые представили различные аспекты естественно-научного образования. Артем Воронов, кандидат физико-математических наук, проректор по учебной работе Московского физико-технического института, рассказал о научных достижениях МФТИ и проектах для школьников Подмосковья. Ирина Власова, руководитель направления физики центра физики и астрономии ГК «Просвещение», обсудила с участниками формирование моделей подготовки школьников к профильному обучению.

Ирина Данильченко, начальник управления по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования РО «Знание», представила просветительские проекты Российского общества «Знание». Также выступил Дмитрий Вибе, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, который поделился современными методами астрономических исследований.

В пресс-службе ведомства добавили, что в рамках форума прошла работа секций, где участники могли обсудить реализацию проекта центра естественно-научного образования, принять участие в мастер-классах и узнать о применении искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Форум стал важной площадкой для обмена опытом и идеями, способствующими улучшению качества образования в области естественных наук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.