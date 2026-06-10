В Подмосковье обсудили развитие экономики замкнутого цикла

Круглый стол по вопросам развития экономики замкнутого цикла прошел в Люберцах и Балашихе. Участники обсудили переработку текстиля, инфраструктуру раздельного сбора и меры поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В выездном мероприятии приняли участие депутат Госдумы, депутаты Мособлдумы, представители профильного министерства региона, Российского экологического оператора и предприятий по переработке отходов.

Первой площадкой стала компания в Люберцах, специализирующаяся на переработке одежды и текстильных изделий. Специалисты рассказали о сборе, транспортировке и сортировке вторсырья, а также о взаимодействии с переработчиками.

В Балашихе делегация обсудила состояние отрасли обращения с отходами в Подмосковье и перспективы ее развития. Представители министерства представили успешные практики и меры поддержки.

«С 2022 года развиваем инфраструктуру по сбору одежды и текстильных изделий. Сегодня в регионе установлено более 4 тыс. контейнеров в 36 муниципалитетах. За все время собрано порядка 14 тыс. тонн вторичных ресурсов. В 2025 году запустили электронную услугу по упрощенному размещению пунктов сбора вторсырья. Система успешно работает. Для развития раздельного сбора отходов большую работу проводим в части экологического просвещения населения», — сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Он добавил, что в прошлом году в регионе впервые реализовали цифровой проект «Экологические игры 2025», участники которого собрали 3 тонны пластика.

По итогам круглого стола участники определили ключевые задачи: повышение экологической грамотности жителей, развитие современной инфраструктуры раздельного сбора и поддержку предприятий, использующих вторичное сырье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.