В Подмосковье обсудили развитие дополнительного образования

18 сентября в регионе состоялся масштабный семинар, посвященный вопросам развития дополнительного образования. В мероприятии приняли участие более 200 представителей государственных и негосударственных организаций, включая частные образовательные центры, индивидуальных предпринимателей и муниципальные опорные центры. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Одной из центральных тем семинара стало представление новой инициативы — проекта «Формирование единого открытого образовательного пространства дополнительного образования детей в Московской области». Он направлен на обеспечение равноправного участия негосударственных организаций и ИП в реализации дополнительных общеобразовательных программ, способствующих развитию интеллектуального, творческого и личностного потенциала обучающихся.

Также участники обсудили ключевые вопросы, касающиеся эффективного взаимодействия между государственным и частным секторами, повышения доступности и разнообразия образовательных программ для детей, а также внедрения современных образовательных технологий.

Заместитель руководителя Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Светлана Федорова рассказала участникам о вхождении на платформу Единой информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Московской области» и в систему персонального финансирования дополнительного образования детей.

Светлана Паньшина, начальник управления лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения документов, подробно осветила требования, возможности и процедуру лицензирования образовательной деятельности, в том числе дополнительного образования детей.

В ведомстве отметили, что данное мероприятие стало важным шагом к консолидации профессионального сообщества и выработке конкретных решений для дальнейшего развития дополнительного образования в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.