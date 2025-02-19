В Подмосковье обсудили развитие базовых школ РАН региона

18 февраля в Балашихинском лицее состоялось совещание по реализации регионального проекта «Базовые школы РАН Подмосковья». В нем приняли участие руководители базовых школ РАН Московской области, представители министерства образования региона, Российской академии наук, корпоративного университета развития образования (КУРО) и технопарка физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

С приветственным словом к участникам обратилась Анна Гребцова, заместитель министра образования Московской области — начальник управления модернизации системы образования. В ходе заседания были рассмотрены ключевые вопросы научно-технологического образования и реализация проекта «Математические классы Подмосковья».

Директор Балашихинского лицея Дмитрий Белоусов представил концепцию развития научно-технологического образования в базовых школах РАН, предложив модель взаимодействия с работодателями. Он также рассказал о перспективах сотрудничества с вузами и представил дорожную карту проекта.

О развитии математического образования в регионе рассказала проректор КУРО Ирина Салыгина, а заместитель исполнительного директора Фонда развития Физтех-школ Сергей Поминов предложил программы по поддержке развития в школах научно-технологического образования.

В рамках совещания также состоялась презентация направления «БиоХимТех» от Дениса Трушникова, руководителя направления в Физтех-лицее им. П. Л. Капицы. Он продемонстрировал программы и инфраструктурные возможности Технопарка лицея.

Итоги совещания подвела Анна Гребцова, которая предложила участникам продолжить работу над проектом «Базовые школы РАН Подмосковья», проработать Концепцию развития научно-технологического образования и провести олимпиаду среди обучающихся и педагогов базовых школ РАН по направлению «БиоХимТех».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.