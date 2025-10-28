В Подмосковье обсудили развитие автоматизированной торговли

С 24 по 26 октября в Московской области на площадке отеля «ПСБ Патриот» прошел ежегодный общероссийский форум VendCamp 2025, посвященный развитию автоматизированных сервисов. Мероприятие, организованное Союзом операторов торговых автоматов «СОТА», собрало представителей бизнеса, органов власти и отраслевых экспертов для обсуждения перспектив развития вендинговой отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В рамках форума обсуждались ключевые вопросы трансформации рынка автоматизированной торговли, внедрение нового ГОСТ Р 72003-2025 «Автоматизированный сервис», а также практические аспекты реализации проекта «Автоматизированное питание в школах». На площадке были представлены производители кофе, снеков, воды и контактных линз, а также поставщики торгового оборудования и платежных систем.

«Торговые автоматы являются одним из перспективных направлений в сфере торговли. В регионе уже установлено более 3 300 автоматов, и по оценкам экспертов, их количество может удвоиться в течение 1-2 лет. Проект «Автоматизированное питание в школах» — наглядный пример того, как технологии помогают обеспечивать здоровое и доступное питание для школьников», — сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов.

В ведомстве подчеркнули, что автоматизированные решения способствуют повышению качества и доступности услуг. В рамках государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» поставлена задача увеличить долю торговых автоматов и малых торговых объектов до 30% к концу 2026 года и до 50% к 2030 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.