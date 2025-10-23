В Подмосковье обсудили пути повышения результатов школ на Всероссийской олимпиаде

В образовательном центре «Взлет» (Одинцовский городской округ) состоялось стратегическое совещание, в котором приняли участие представители школ, не имеющих призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Основной целью встречи стало обсуждение путей повышения образовательных результатов учреждений региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе мероприятия были подведены итоги прошедшего учебного года, проанализированы сильные и слабые стороны образовательного процесса, а также определены ключевые зоны для дальнейшего роста. Методисты и специалисты центра поделились практиками и инструментами, которые способствовали успеху других образовательных организаций. Руководители школ, достигшие значительных результатов в подготовке своих учеников к олимпиадам, рассказали о своих подходах и методах, которые могут стать вдохновением для коллег.

Для присутствующих также выступила Виктория Новикова, директор Центра образования № 83 имени кавалера ордена Мужества Е. Е. Табакова и А. Н. Кощева. Она рассказала, как выстроить эффективную систему подготовки к олимпиадам даже в условиях сельской школы.

Собранные идеи и рекомендации будут способствовать дальнейшему развитию олимпиадного движения в регионе и повышению качества образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.