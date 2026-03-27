В Подмосковье обсудили проекты «Движения первых» и планы на 2026 год

Заседание координационного совета по взаимодействию с «Движением первых» прошло 27 марта в доме правительства Московской области. Участники подвели итоги совместных проектов и наметили планы на II квартал 2026 года и следующий учебный год, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С докладом выступила министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Она представила результаты сотрудничества ведомства с «Движением первых» и обозначила ключевые направления дальнейшей работы.

Особое внимание в регионе уделяют формированию безопасного поведения в интернете. В сентябре 2025 года в школах и колледжах прошел первый урок «Разговоры о важном» на тему цифрового и телефонного мошенничества, для педагогов подготовили методические материалы. Подмосковье стало лидером Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасный интернет» — в ней приняли участие 605 тыс. школьников. 24 марта стартовал третий сезон медиапроекта «Первые. Ключ безопасности».

Министр также рассказала о профилактике вовлечения молодежи в деструктивные сообщества. В марте в Доме Первых состоялся семинар для заместителей директоров по воспитательной работе с участием автора фильма «Предательство» Андрея Медведева и специалистов профильных ведомств.

В регионе развивают сотрудничество с родительскими комитетами. В каждом городском округе созданы муниципальные родительские комитеты. В конкурсе «Секреты дружного класса. Родители первых» в этом году участвуют более 2700 класс-команд и свыше 63 тыс. родителей.

Продолжится и патриотический марафон «Наследники Победы», который пройдет с 27 апреля по 9 мая. В программу войдут акции «Портреты Победы», «Окна Победы», «Кино Победы», «Стихи и голос Победы» и «Вальс Победы».

«Сейчас активно готовимся к летней оздоровительной кампании. Порядка 3 тыс. участников Движения первых примут участие в пяти заездах УМЦ «Авангард». Также в каждую профильную смену пришкольных лагерей включим «Дни Первых». Планируется открыть 988 лагерей», — добавила Ингрид Пильдес.

Кроме того, по инициативе губернатора Андрея Воробьева организованы профориентационные экскурсии на объекты ЖКХ. В них приняли участие более 2400 учащихся 6–8 классов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.