В Подмосковье обсудили проект «Профессионалитет» и подготовку кадров для промотрасли

В подмосковном колледже «Энергия» на площадке центра опережающей профессиональной подготовки Московской области (ЦОПП) прошло заседание правления Московского областного союза промышленников и предпринимателей (МОСПП). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение выполнения решений заседания от 21 марта 2024 года, посвященных итогам реализации федерального проекта «Профессионалитет» в регионе и задачам по развитию образовательных кластеров. Участники подробно рассмотрели взаимодействие Авиационной корпорации «Рубин» и «Профессионалитета» в процессе подготовки кадров, итоги реализации программы в образовательном кластере «Машиностроение» на базе колледжа «Энергия», а также роль социальных партнеров в построении модели «Эффективный колледж».

Кроме того, участники заседания изучили новые инструменты подбора персонала, меры государственной поддержки работодателей и опыт взаимодействия предприятий с образовательными учреждениями, например, с Егорьевским техникумом.

В заседании приняли участие заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев, председатель МОСПП и генеральный директор станкостроительного холдинга «Стан» Борис Богатырев, заместитель председателя правления Владимир Козырев, директор ПК «Энергия» Константин Подоляк, председатель Московского областного объединения организаций профсоюзов Валентина Кабанова и другие представители профессионального сообщества.

Развитие программы «Профессионалитет» и дальнейшее укрепление связей между колледжами и промышленными предприятиями — важный шаг к формированию устойчивой модели подготовки кадров, отвечающей потребностям региональной экономики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.