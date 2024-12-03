В Подмосковье обсудили проблемные вопросы садоводов

В управлении Росреестра по Московской области состоялась рабочая встреча с членами Общероссийской общественной организации «Садоводы России» по проблемным вопросам садоводов, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

В мероприятии приняли участие: председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов, представители управления Росреестра по Московской области и члены общероссийской общественной организации «Садоводы России».

Участники встречи обсудили нормы применения Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.07.2024) «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; особенности осуществления учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, являющихся общим имуществом СНТ; проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, расположенных в СНТ на территории Московской области.

Заместитель начальника межмуниципального отдела по Серпуховскому и Ступинскому районам Наталья Газизова в своем докладе сделала акцент на необходимости стимулирования садоводов для осуществления учетно-регистрационных действий на принадлежащие им объекты недвижимости, выделив примерный перечень действий председателей СНТ, направленный на стимулирование граждан для регистрации:

информирование членов СНТ через общее собрания садоводов;

размещение информационных щитов в СНТ;

направление персональных уведомлений по адресам земельных участков;

вручение председателями СНТ листовок со стимулами к проведению регистрации недвижимости с пошаговыми действиями для садоводов и т. д.

«Для обеспечения высокого качества предоставления услуг Росреестра Управлением проводится комплекс совместных мероприятий с Правительством Московской области: информирование населения, оказание информационной и методической помощи в сфере земли и недвижимости, помогая гражданам разобраться в изменениях законодательства, что способствует защите их имущественных прав», — сказал заместитель руководителя управления Павел Иванов.

В свою очередь председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов отметил, что подобные встречи имеют ключевое значение для выстраивания эффективного взаимодействия между ведомствами, где уделяется большое внимание проблемам садоводов.

«Нашей основной задачей является создание условий для комфортной и оперативной деятельности председателей СНТ, чтобы они могли эффективно работать для обеспечения улучшения качества жизни граждан в регионе», — сказал Андрей Туманов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.