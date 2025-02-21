В Подмосковье обсудили правоприменительную практику Минобразования региона

20 февраля в Апрелевской школе № 1 Наро-Фоминского городского округа состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики министерства образования Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

В обсуждениях приняли участие 125 человек, среди них — представители муниципальных органов управления образования и руководители образовательных организаций из Молодежного и Наро-Фоминского городских округов, а также Рузского и Можайского муниципальных округов.

В рамках встречи участники обсудили использование мобильного приложения «Инспектор», которое позволяет контрольно-надзорным органам проводить проверки дистанционно, соблюдение обязательных требований при разработке образовательных программ, а также ведение официальных сайтов образовательных организаций.

По окончании встречи все участники подчеркнули необходимость и эффективность подобного формата обсуждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.