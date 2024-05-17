В Подмосковье обсудили повышение методического сопровождения педагогов

В корпоративном университете развития образования прошла конференция «Синергия возможностей педагогического сообщества современной школы. Введение обновленных ФГОС. Обобщение, систематизация, тиражирование опыта». Мероприятие прошло с целью повышения эффективности методического сопровождения педагогов в ходе реализации обновленных ФГОС и ФООП. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

Среди участников конференции были сотрудники ММЦ, руководители стажировочной площадки «Опорные школы ФООП» и участники регионального конкурса «Методический продукт по реализации образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС и ФООП». Участники подвели итоги работы «Опорных школ ФООП», обсудили проблемные зоны реализации образовательных программ и опыт взаимодействия с муниципалитетами.

Были представлены итоги мониторинга образовательных программ, разработанных школами в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП к началу 2023–2024 учебного года, а также анализ эффективности работы опорных школ. Директор КУРО Лариса Кудрова рассказала о методическом сопровождении площадки «Опорные школы ФООП» педагогов подмосковных школ при реализации образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС и ФООП.

На конференции были представлены лучшие модели и практики «Опорных школ ФООП» внутришкольного методического сопровождения педагогов по реализации образовательных программ, разработанных в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП.

В конце конференции наградили победителей и призеров регионального конкурса «Методический продукт по реализации образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС и ФООП».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.