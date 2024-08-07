В Подмосковье обсудили порядок размещения летних сезонных кафе в парках

В Наро-Фоминской торгово-промышленной палате прошло заседание правления с участием представителей муниципальной администрации, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области и комиссии по экономике и предпринимательству городской Общественной палаты, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

На встрече рассматривался проект постановления администрации, касающийся порядка размещения летних сезонных кафе в парках посредством предоставления муниципальной услуги, а также была заслушана информация о работе координационного совета по разработке программы по сохранению водных объектов на территории Наро-Фоминского городского округа «Живая река».

В ходе заседания руководитель аппарата бизнес-омбудсмена Наталья Чудакова подвела итоги работы государственного органа в первом полугодии 2024 года, отметив, что большая часть обращений поступает через общественные приемные Уполномоченного в муниципальных образованиях Подмосковья (86,6%) и связана, в основном, с вопросами правового регулирования бизнеса, земельного законодательства и злоупотреблением доминирующим положением. Отдельное внимание было уделено грамотно выстроенным в городском округе взаимоотношениям бизнеса и органов местного самоуправления.

«Обсуждая проект постановления, участники встречи отметили, что в округе ни один нормативно-правовой документ не остается без оценки регулирующего воздействия предпринимательским сообществом. Такое взаимодействие власти и бизнеса очень ценно, показывает открытость и заинтересованность чиновников в развитии экономики муниципалитета, притяжении инвестиций и создании благоприятного климата для предпринимателей», — подчеркнула Наталья Чудакова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.