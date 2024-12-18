В Подмосковье обсудили поддержку волонтеров региона

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел в здании регионального парламента расширенное заседание, посвященное мерам поддержки волонтеров в Подмосковье, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Открыл мероприятие заместитель председателя комитета Александр Легков. Он отметил, что в 2020 году с целью координации добровольческой деятельности и реализации совместных проектов в области было принято решение об объединении добровольцев разных направлений в движение «Волонтеры Подмосковья». Сегодня, по словам депутата, движение объединяет свыше 51 тысячи волонтеров и 132 организации.

«Среди них самые популярные: волонтерский корпус «Мособлспорт», организация волонтеров-экологов «Делай!», региональные отделения Российских студенческих отрядов и союза молодежи, волонтерский центр общества охраны природы, волонтеры-медики. Это объединения людей, которые делают для общества очень важные и нужные дела. А на сегодняшний день самое актуальное — все, что касается специальной военной операции», — обозначил главную тему мероприятия Александр Легков.

Подробнее о действующих в регионе мерах поддержки волонтеров информацию представил начальник управления молодежной политики министерства информации и молодежной политики Московской области Илья Бубнов.

«На региональном уровне предусмотрено страхование добровольцев. Размер выплаты составляет до 250 тысяч рублей при возникновении страхового случая на территории Московской области. За 2024 год более 1 000 волонтеров региона подали документы на страхование жизни и здоровья», — отметил он.

Среди финансовых мер поддержки представитель министерства выделил:

Премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело». Призовой фонд этого года — 80 миллионов рублей. Премию получат 70 победителей.

Грантовый конкурс для НКО на развитие гражданского общества в Подмосковье. В 2024 году 5 победителей получили поддержку на 14 миллионов рублей.

Росмолодежь.Конкурс «Регион Добрых Дел». В этом году Подмосковье в целом по стране — на третьем месте по размеру федеральной субсидии, которая составила порядка 8 миллионов рублей.

Гранты. Всего 42 победителя, которые получили гранты на общую сумму 35 миллионов рублей.

Нефинансовая поддержка включает в себя вручение волонтерам наград разного уровня.

«На мой взгляд, одна из самых важных мер поддержки, которая у нас не была представлена в презентации — это значимость деятельности наших волонтеров. То есть когда ребят действительно, не на словах, а на деле, видят в администрации муниципального образования, мы их видим в правительстве Московской области, когда их приглашают работать, как кадровый резерв. Конечно, для нас это приятно, для нас это радость. Это говорит о том, что ребята правильными делами занимаются и получают правильный опыт», — заметил Илья Бубнов.

Следующим с докладом выступил заместитель руководителя управления регионального развития Ассоциации волонтерских центров «Добро.рф» Евгений Сафронов. Он рассказал о взаимодействии объединения, в том числе с организациями Московской области посредствам общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Сегодня, как подчеркнул спикер, проект — это оказание помощи семьям участников спецоперации, адаптация и социализация участников СВО, а также реализация сервиса #МЫВМЕСТЕ. Логистика по предоставлению бесплатного проезда для транспортных средств, перевозящих гуманитарные грузы на территории новых и приграничных регионов, по платным автомобильным дорогам.

О волонтерских миссиях в ходе заседания рассказали представители общественных и благотворительных организаций региона.

Со своим докладом выступила руководитель регионального отделения Молодой Гвардии Диана Алумянц. Она рассказала, что с марта 2022 года открыта работа волонтерской миссии в новых регионах России. Два года на регулярной основе волонтеры выезжают на Донбасс, в Херсон и Запорожье.

«Если первые годы это была достаточно тяжелая работа, ребята жили в армейских палатках, садиках, школах без крыши и стеллажей — в спартанских условиях. Они помогали и развозили воду в подвалы, восстанавливали здания, разбирали завалы и так далее. То сейчас это более спокойная работа в жилых регионах. Они помогают сегодня в работе пенсионных фондов, МФЦ, работают в документальных центрах. Кроме того, работают в медицинских учреждениях — мы направляем туда ребят, которые учатся у нас здесь на медицинских направлениях», — рассказала девушка.

Каждый день, сталкиваясь с работой волонтеров, общаясь с ними, будучи самой в этих рядах, Диана Алумянц знает, насколько это трудно. Поэтому она выступила с инициативами, как можно облегчить труд ребят.

«К сожалению, не все учебные учреждения с легкостью отпускают студентов на волонтерские миссии. Мы бы попросили их быть к своим учащимся лояльнее. Тем более если человек успевает и учебную деятельность закрывать, и волонтерством заниматься. Также ребятам, которые при этом еще и успевают хорошо учиться — получать какие-то дополнительные баллы и иметь возможность получить повышенную стипендию. Мне кажется, это было бы здорово. Плюс включить в обязательную программу всех молодежных организаций — проведение встреч с бойцами СВО», — выделила она ключевое.

Идеи Дианы Алумянц поддержал руководитель регионального отделения Российских студенческих отрядов Павел Ковалев.

В продолжении он рассказал о деятельности своего объединения: «С первых дней СВО Российские студенческие отряды с гуманитарной миссией выезжали в Луганск и Донецк. Сейчас они работают в Мариуполе в детских центрах, а именно занимаются с детьми, в то время пока их родители работают на предприятиях. Мы помогали восстанавливать разрушенные социальные объекты. Здесь на территории Московской области работаем с детьми, которые временно выехали из отселенных районов, в детских лагерях организуем их досуг».

Тему волонтерства, как важного аспекта патриотического воспитания, в своем выступлении раскрыл Андрей Ковалев, председатель правления Орехово-Зуевского районного отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО», куратор военно-патриотического направления регионального штаба комитета семей воинов Отечества Московской области.

«Мы пришли к тому, что решили создать на нашей базе молодежные объединения, потому что наша молодежь неравнодушная, хочет помогать и участвовать в наших миссиях. Ребята часто приходят, начинают с малого — помогают грузить гуманитарную помощь, оставляют телефоны, просят их привлекать. Это очень важно. Тем самым через волонтерство идет правильное патриотическое воспитание», — добавил выступающий.

В завершении мероприятия участники встречи поделились мнениями. По словам Александра Легкова, все озвученные в ходе заседания предложения будут взяты Комитетом в работу и в ближайшее время проработаны.

Федеральное страхование добровольцев (волонтеров)

Компенсация назначается, если вред причинен при осуществлении им следующих видов добровольческой (волонтерской) деятельности:

участие в ликвидации ЧС и их последствий, профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, а также оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;

участие в поиске лиц, пропавших без вести, в том числе оказание помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в мероприятиях по поиску лиц, пропавших без вести;

содействие в оказании гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь.

Региональное страхование добровольцев (волонтеров)

Размер выплаты составляет до 250 тысяч рублей при возникновении страхового случая на территории Московской области.

Необходимые документы:

заявка добровольца (волонтера);

копия паспорта добровольца (волонтера);

копия личной книжки добровольца (волонтера) или распечатанной электронной книжки добровольца (волонтера) на бумажном носителе, а в случае ее отсутствия — характеристики добровольца (волонтера);

согласия на обработку персональных данных.

#МЫВМЕСТЕ.Логистика — как воспользоваться

Для оформления бесплатного проезда необходимо за 10 дней до планируемой даты выезд обратиться в региональный штаб #МЫВМЕСТЕ на базе АНО «Волонтеры Подмосковья» с целью оформления заявки по номеру телефона или в телеграм.

Телефон для оформления заявки: +7 (916) 161-10-49.

Как стать волонтером на территории освобожденных регионов

Необходимо связаться с МГЕРМО. Выбрать направление и заполнить регистрационную форму. Подготовить необходимые вещи и документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.