В Подмосковье обсудили перспективы развития племенного животноводства

В Подмосковье на базе АО «Племпредприятие Емельяновка» прошло отчетно-выборное собрание, организованное Союзом «Мосплем», главными темами которого стали перспективы развития племенного животноводства в регионе, итоги работы в прошлом году и планы на этот год. В совещании принял участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Научный потенциал, эффективное использование генетических ресурсов и внедрение технологий — все это дает импульс к развитию племенного животноводства. Наша селекция не уступает по многим молочным породам. В Московской области зарегистрировано 53 племенные организации, 33 из которых разводят крупный рогатый скот молочного направления. Свой вклад в повышение продуктивных качеств пород сельскохозяйственных животных вносит Союз „Мосплем“. На долю хозяйств, входящих в его состав, приходится более 34% от имеющейся в Подмосковье популяции молочного скота и около 36% молока, надаиваемого в регионе. В прошлом году средний надой на корову в хозяйствах Союза превысил 9 тысяч килограммов», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин.

В племпредприятиях АО «ГЦВ» и АО «Московское» по племенной работе» содержится 17% всех быков, имеющихся в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных в России.

Кроме этого, ежегодно Министерство совместно с Союзом «Мосплем» и АО «Московское» по племенной работе» организует выставку «Звезды Подмосковья», объединяющую организации, которые ведут лучшую селекционную работу.

По итогам отчетно-выборного собрания новым президентом Союза «Мосплем» был выбран Анатолий Анисимов, директор филиала Племзавод «Пойма» — филиал ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» в Луховицах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.