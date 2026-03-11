В Подмосковье обсудили новые подходы к воспитанию детей

Стратегическая сессия «Навигаторы детства: сила в единстве» прошла 10 марта в доме правительства Московской области. Участники определили новые направления развития системы воспитания в рамках Года единства народов России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Сессия была посвящена запуску тематического года и планированию мероприятий для детей, молодежи и педагогов. Главной задачей стала разработка методических пособий и практических инструментов, которые помогут сделать воспитательную работу более современной и ориентированной на взаимодействие с обществом и многонациональной культурной средой.

«Мероприятие направлено на то, чтобы дать старт году, посвященному единству народов, а также запланировать тематические события для детей, молодежи и педагогического сообщества. Наша основная задача — объединить усилия для создания сильной и процветающей страны», — подчеркнул региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Святослав Громов.

Участники обсудили организацию актуальных внеклассных мероприятий, подготовку современных методических материалов для педагогов и родителей, а также формирование программ обучения специалистов по работе с детьми и молодежью.

«При разработке воспитательной программы важно понимать, что интересно молодому поколению, а что нет. Необходимо опираться на их предыдущий опыт и внимательно относиться к их запросам», — отметила советник директора по воспитанию Подольского колледжа имени А. В. Никулина Ольга Даменцева.

Центральным событием стала презентация обновленных принципов воспитания, подготовленных Российским детско-юношеским центром совместно с педагогическими сообществами. Они направлены на укрепление семейных ценностей, развитие лидерских качеств молодежи, расширение социальных партнерств и активное участие родителей в воспитательном процессе.

Организаторами выступили региональный ресурсный центр «Навигаторы детства» Московской области, ФГБУ «Росдетцентр», министерство образования Московской области, общественная палата Московской области и региональное отделение «Движение первых» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.