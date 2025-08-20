сегодня в 08:54

В Подмосковье обсудили новые подходы к содержанию профобразования

19 августа в подмосковном колледже «Энергия» прошла стратегическая сессия на тему «Новые подходы к содержанию профессионального образования, создание колледжа будущего», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Мероприятие объединило более 70 участников, включая руководителей колледжей, федеральных экспертов и представителей индустриальных партнеров.

В числе выступающих были заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев, советник Министра просвещения РФ Наталия Золотарева, а также представители Института развития профобразования, Корпоративной академии «Росатом» и АО «ВПК» НПО машиностроения.

В ходе сессии обсуждались ключевые темы, такие как связь образования с реальным сектором экономики, внедрение искусственного интеллекта в учебный процесс, повышение мотивации студентов и перспективы интеграции программ среднего профессионального и высшего образования.

В практической части мероприятия руководители колледжей работали над актуальными проблемами и определяли точки роста для системы профессионального образования региона на 2025-2026 учебный год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.