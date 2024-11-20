В Подмосковье обсудили меры поддержки инноваций

В торгово-промышленной палате Московской области состоялось расширенное заседание комитета инвестиционного развития и технологического предпринимательства и совета по коммерциализации интеллектуальной собственности ТПП Подмосковья, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

На заседании, посвященном теме «Инвестиции в интеллектуальную собственность», под председательством президента торгово-промышленной палаты Московской области Дениса Французова, участники обсудили ключевые вопросы, связанные с развитием и защитой интеллектуальных активов в регионе.

Одним из спикеров заседания стал начальник управления науки и инноваций министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Олег Фоломеев. Он акцентировал внимание на приоритетах регионального инновационного развития и мерах поддержки науки и инноваций. В своем выступлении он подчеркнул важность государственной поддержки для укрепления позиций Московской области как одного из ведущих инновационных центров.

Спикеры мероприятия также отметили, что интеллектуальная собственность сегодня становится одним из ведущих активов, повышающих инвестиционную привлекательность предприятий. Как следствие — повышается значимость законодательной поддержки для создания благоприятных условий, способствующих инновациям и защите прав авторов .

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.