В Подмосковье обсудили контроль в сфере закупок

Заместитель начальника Главного контрольного управления Московской области на базе Московского областного учебного центра 21 ноября 2024 года провел семинар на тему: «Контроль в сфере закупок. Взгляд со стороны контрольных органов», сообщает пресс-служба управления.

Основная цель — формирование у представителей органов государственной власти Московской области всестороннего понимания задач, реализуемых контрольными органами.

В ходе семинара рассмотрены вопросы порядка осуществления контроля в сфере закупок (предмет, цели и задачи контроля); принципы осуществления ведомственного контроля в сфере закупок; контроль в сфере закупок, осуществляемый со стороны заказчика; а также проведение аудита в сфере закупок (в том числе затронуты вопросы, кто осуществляет аудит в сфере закупок, предмет и задачи аудита, методика его проведения).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.