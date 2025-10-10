В Подмосковье обсудили инициативу по регулированию строительства коттеджных поселков

Инициативу по регулированию строительства коттеджных поселков в Подмосковье, по поручению губернатора Андрея Воробьева, обсудили на открытой трибуне в Московской областной Думе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Старт мероприятию дал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. В открытой трибуне также приняли участие депутат Государственной Думы Александр Якубовский, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин, представители министерств и ведомств Московской области, Ассоциации проектировщиков региона, органов местного самоуправления, общественности.

«Актуальность темы индивидуального жилищного строительства подчеркнул Президент Владимир Владимирович Путин на заседании Президиума Госсовета, посвященного вопросам развития инфраструктуры для жизни. Начиная с 2022 года две трети всего нового жилья в Подмосковье — это частные дома. Как отметил губернатор региона Андрей Юрьевич Воробьев, наша обязанность — создавать на территориях индивидуальной застройки качественные условия: хорошие дороги, благоустройство и, что крайне важно, надежные коммуникации. Все эти вопросы нуждаются в регулировании», — сказал в своем приветственном слове председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов также подчеркнул, что ключевой принцип, который должен быть реализован — общее владение дорогами и сетями в загородных поселках.

«ИЖС в Московской области развивается уже не среднестатистическими, а „катастрофическими“ темпами. И, конечно, эта отрасль нуждается в наведении порядка. Сегодня на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект о малоэтажных жилых комплексах. Есть все предпосылки, что он будет принят до конца 2025 года. Законопроект вводит понятие жилого комплекса в контексте малоэтажного и индивидуального строительства и регулирует в том числе вопросы общего имущества в таких комплексах. Он станет первым шагом в упорядочивании ИЖС. На основе закона Минстрой должен будет принять подзаконные акты. Стандарты, которые предлагает Московская область, конкретизируют положения законопроекта и содержат реальные меры для решения всего спектра существующих проблем», — рассказал депутат Государственной Думы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

При подготовке Стандарта индивидуального жилищного строительства в Московской области были проанализированы обращения жителей, поступившие в органы региональной власти и местного самоуправления через портал «Добродел» и другие каналы коммуникаций. Как сообщил первый заместитель председателя Правительства Московской области Максим Фомин, половина жалоб касаются темы дорог, на втором месте — вопросы энергоснабжения, в 15% случаев заявители сообщают о ненадлежащем содержания общих территорий.

«В Стандарте мы постарались учесть ошибки, допущенные в загородном строительстве в предыдущие десятилетия. Они кажутся банальными только на первый взгляд — ровно до того момента, пока не столкнулся с ними лично. Ошибаться можно, врать нельзя, и сегодня мы прямо говорим о том, что хаосу в ИЖС пора положить конец. Стандарт регулирует ключевые аспекты проектирования и строительства коттеджных и дачных поселков», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Стандарт предусматривает единую непрерывную улично-дорожную сеть с твердым покрытием, соединенную с автодорогой общего пользования; обеспечение энергоресурсами, инженерными сетями и коммунальной инфраструктурой, а также отказ от бурения индивидуальных скважин в пользу централизованных поселковых систем.

Следующий этап реализации инициативы — внесение изменений в закон Московской области о Генеральном плане. Также постановлениями Правительства Московской области необходимо утвердить порядок развития зон ИЖС, Стандарт коттеджных поселков и Порядок их эксплуатации.

В ходе открытой трибуны от жителей поступило около 600 вопросов. Все они будут проработаны, ответы и разъяснения будут опубликованы на официальном сайте Мособлдумы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.