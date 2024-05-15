В Подмосковье обсудили безопасность летней оздоровительной кампании 2024 года

Представители министерств и ведомств Московской области сегодня обсудили вопросы подготовки и проведения в регионе детской летней оздоровительной кампании. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

В заседании круглого стола принял участие начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области Михаил Алхимов. Представитель государственного пожарного надзора сообщил о мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов отдыха и оздоровления детей и подростков в период летних каникул.

«На данный момент органами государственного пожарного надзора взято в учет 105 загородных детских оздоровительных лагерей, включая 6 палаточных. Актуальные сведения о функционирующих лагерях регулярно обновляются. Традиционно прогнозируем, что в летний сезон будут функционировать порядка 985 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций», — сообщил Михаил Алхимов.

Должностные лица органов государственного пожарного надзора примут участие в работе межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей перед открытием каждого лагеря.

Для качественной подготовки к проведению детской оздоровительной кампании необходимо обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к территориям и расположенным в их границах источникам противопожарного водоснабжения. При этом, отметил Михаил Алхимов, неисправные источники противопожарного водоснабжения следует незамедлительно отремонтировать и восстановить, установить на видных местах указатели пожарных гидрантов и пожарных водоемов.

Ответственным лицам необходимо обеспечить выполнение мероприятий по удалению сухой травянистой растительности и отчистке от мусора на противопожарных разрывах с лесом, создать внутренние распорядительные документы о недопущении использования открытого огня, оборудовать здания системами противопожарной защиты: автоматической пожарной сигнализации с выводом о срабатывании в подразделения пожарной охраны, системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, организовать проведение обширного комплекса профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях в каждой смене.

Михаил Алхимов уточнил, что на территории Московской области имеется 35 оздоровительных лагерей, граничащих с лесными участками и подверженных угрозе лесных пожаров. В каждом из этих лагерей проведены внеплановые выездные проверки содержания противопожарных водоисточников, наличия минерализованной полосы (опашки) на протяжении всей границы с лесом, очистки территории от сухостоя и прочего мусора и др. Необходимые меры соблюдены. Лагеря готовы к прохождению пожароопасного сезона 2024 года.

Должностными лицами Главного управления во взаимодействии с руководителями объектов летней детской оздоровительной кампании, органами местного самоуправления и министерством социального развития Московской области спланирован комплекс профилактических мероприятий: проведение инструктажей и тренировок по эвакуации, тематических викторин и конкурсов с детьми. В первой декаде каждой смены в детских оздоровительных лагерях будут проведены Дни пожарной безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.