В Подмосковье обсудили бесплатное протезирование для участников СВО

Большое обсуждение вопросов реабилитации участников СВО и жителей Подмосковья состоялось на площадке «Единой России» в Егорьевске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Участниками стали представители медико-социальной экспертизы Московской области, социального фонда, регионального общества инвалидов, специалисты фонда «Защитники Отечества», все, кто сегодня занимается комплексной помощью нашим бойцам в Московской области.

Один из важных вопросов — внедрение электронных сертификатов на приобретение средств протезирования и средств для передвижения людей с инвалидностью, а также сокращение всех бюрократических процедур для скорейшей реабилитации.

По словам председателя регионального общественного совета партийного проекта «Единая страна — Доступная среда» Андрея Лазарева, на сегодняшний день, бесплатное протезирование и реабилитация — это ключевые направления, которыми занимаются ведомства и срок получения технических средств составляет меньше месяца.

«Первый шаг — необходимо получить официальное медико-техническое заключение. Это можно сделать на любом протезном предприятии. Далее с медико-техническим заключением посетить поликлинику по месту жительства. Медицинское учреждение готовит ваши документы и направляет на комиссию (МСЭ). Третий шаг — оформить инвалидность и получить индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА). Медико-социальную экспертизу (МСЭ) можно пройти очно или заочно и после уже подать заявку через Госуслуги на получение электронного сертификата или лично в отделении социального фонда», — рассказал Андрей Лазарев.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

И уже заключительный шаг — подобрать индивидуальный протез в специализированном центре.

На сегодняшний день все вопросы с протезированием и реабилитацией в Подмосковье решаются оперативно. Консультации также можно получить у социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» в каждому муниципалитете Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.