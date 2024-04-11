В Подмосковье обновлена услуга по оформлению разрешений на охоту

Еще одна услуга оптимизирована на региональном портале. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«На портале госуслуг Подмосковья оптимизирована услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Мы внедрили в нее «умные» сервисы, которые позволят выбрать объекты для охоты, а также исключили необходимость подавать документы лично в МФЦ и запустили подачу отчетов по результатам охоты в «цифре». Нововведения помогут снизить количество ошибок при заполнении заявлений и сократить число отказов в предоставлении услуги», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В Подмосковье охотиться можно в общедоступных угодьях: Солнечногорском, Шатурском, Щелковском. Услугой «Разрешение на добычу охотничьих ресурсов» могут воспользоваться физические лица, которые включены в государственный охотхозяйственный реестр. Размер госпошлины за оформление разрешения составляет 650 рублей.

На портале госуслуг Московской области также можно оформить охотничий билет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.