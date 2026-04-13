В Подмосковье обновили сервис для инженерно-экологических изысканий

На региональном портале усовершенствовали электронный сервис «Предоставление сведений для инженерно-экологических изысканий». Обновление направлено на упрощение процедуры подачи заявок и повышение точности предоставляемых данных для оценки возможности ведения хозяйственной или иной деятельности на земельных участках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.