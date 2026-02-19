В Подмосковье обновили портал «Цифровой регион»

На портале «Цифровой регион» в Подмосковье открыли раздел «Трансформационные проекты» с каталогом успешных управленческих практик региона. В нем собраны описания инициатив, их цели и результаты внедрения, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Новый раздел «Трансформационные проекты» посвящен успешному опыту Московской области в государственном управлении, социальной сфере, экологии и других направлениях. Каталог содержит описание проектов, их цели и задачи, механизмы реализации и достигнутые результаты.

Обновление портала направлено на систематизацию лучших решений региона и их последующее тиражирование в других субъектах Российской Федерации. В отдельном блоке «Лучшие практики» представлено более 20 флагманских решений Подмосковья, которые могут служить моделью для адаптации в других регионах.

Развитие портала способствует формированию единой экосистемы обмена опытом, повышению качества государственного управления и достижению стратегических целей социально-экономического развития. «Цифровой регион» является всероссийской площадкой для обмена практиками в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта. Сейчас на нем размещено 318 решений из более чем 50 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать работу с другими регионами России по обмену управленческим опытом. По словам главы региона, такое партнерство имеет важное значение.

«В течение 10 дней была проделана большая работа нашим министерством территориальной политики. Это связано со знакомством, с работой, взаимодействием коллег и глав, и заместителей из Луганской Народной Республики. Такая же работа ведется у нас по всем другим территориям, которые нуждаются в обмене опытом. Прошу каждого, уважаемые коллеги, где есть такой запрос (организовать такую работу — ред.), и с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и рядом других территорий», — сказал Воробьев.