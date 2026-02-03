В Подмосковье обновили более 1,8 тыс контейнеров и бункеров для отходов в январе

В январе специалисты компании «ЭкоЛайф» отремонтировали и покрасили более 1,8 тыс, контейнеров и бункеров для отходов на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В январе на территории Подмосковья специалисты компании «ЭкоЛайф» провели ремонт и покраску контейнеров для твердых коммунальных отходов и раздельного сбора. Всего обновили 1 593 контейнерных бака и 162 бункера, а также покрасили 298 баков и 25 бункеров.

Как отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, обновление инфраструктуры стало возможным благодаря механизму льготного лизинга. В муниципалитеты региона уже поставлено 320 из 400 новых бункеров, которые распределены между тремя региональными операторами: Каширской зоной, Сергиево-Посадской и Рузской. Новые контейнеры предназначены для замены изношенных и оснащения новых площадок в 23 муниципалитетах, включая Красногорск, Истру, Домодедово, Химки, Одинцово, Мытищи и Коломну.

В зону обслуживания компании «ЭкоЛайф» входят Химки, Луховицы, Одинцово, Кашира, Руза, Домодедово, Дубна и Сергиев Посад. Специалисты подчеркивают, что поддержание контейнеров в исправном состоянии важно для санитарии, экологии и эстетики городских территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.