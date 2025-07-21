В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение из-за сильных ливней

сегодня в 06:08

Спасатели предупредили о рисках подтоплений из-за ливней в Подмосковье

В Московской области ожидается ухудшение погодных условий — сильные ливни с грозами могут привести к подтоплениям и другим опасным явлениям, сообщили в региональном главке МЧС.

«По данным метеонаблюдений, с сохранением до 09:00 21 июля местами по региону прогнозируются очень сильные осадки с количеством выпавших осадков до 50 мм», — сообщил старший оперативный дежурный ЦУКС Иван Кумаков.

Специалисты рекомендуют автомобилистам соблюдать особую осторожность на дорогах, а пешеходам — избегать нахождения под деревьями и ЛЭП.

Ведомство также просит жителей по возможности воздержаться от поездок и оставаться дома до улучшения погодной обстановки.