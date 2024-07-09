В Подмосковье объявлен месяц детской безопасности на воде

В Московской области объявлен месяц детской безопасности на воде. Данная акция пройдет по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой и государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Необходимость усиления профилактической работы связана с ростом случаев утопления несовершеннолетних в регионе.

«Этот год отличался очень теплой весной, купаться многие начали в водоемах значительно раньше официального старта купального сезона. Происшествия на воде начались уже в апреле. Только с начала лета на водоемах области утонули 10 детей, еще 6 детей удалось спасти. А с начала апреля мы насчитали 23 случая утопления, в результате которых 14 несовершеннолетних погибли», — сообщила Мишонова.

Установившаяся жаркая погода, по мнению регионального детского правозащитника, будет способствовать росту этой печальной статистики.

«Для нас важно объединить усилия всех органов системы профилактики, чтобы больше не допустить гибели детей на водоемах. Особенно опасны частные пруды, небольшие водоемы в СНТ и бывшие карьеры, непредназначенные для купания. Там нет спасателей, которые могут в случае ЧП оказать помощь утопающим. Родителям важно это помнить и не пускать детей купаться одних и тем более на необорудованные пляжи», — подчеркнула Мишонова.

Также она напомнила, что год назад в Подмосковье были внесены изменения в кодекс Московской области об административных правонарушениях. Статья 3.7 данного документа предусматривает ответственность взрослых за купание детей в запрещенных местах и несоблюдение мер безопасности на водных объектах в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей.

«Но никакие штрафы, конечно, не соизмеримы с жизнью ребенка. Прошу всех родителей проявлять благоразумие и не терять бдительность во время отдыха у воды с детьми», — сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.