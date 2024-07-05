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В Подмосковье объявлен конкурс на выполнение работ по содержанию дворов

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по содержанию дворовых территорий и текущему ремонту объектов благоустройства Рузского городского округа Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

Общая площадь дворовых территорий 437 189,39 кв. метров, общественных пространств 3 527 кв. метров.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Рузского городского округа Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2024 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.