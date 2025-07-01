В Подмосковье объявлен конкурс на соискание ежегодной литературной премии им Пришвина

Министерство культуры и туризма Московской области объявляет конкурс на соискание ежегодной областной литературной премии имени М. М. Пришвина, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с положением о конкурсе, утвержденным постановлением губернатора Московской области от 29.06.2023 №.161-ПГ «О внесении изменений в постановления Губернатора Московской области от 04.03.2004 №.30-ПГ «Об учреждении областной литературной премии имени М. М. Пришвина» и от 26.04.2013 №.112-ПГ «О внесении изменений в постановление губернатора Московской области от 04.03.2004 №.30-ПГ «Об учреждении областной литературной премии имени М. М. Пришвина», премия присуждается за талантливые произведения в прозе, получившие общественное признание, посвященные теме любви к родному краю и являющие собой образец духовности и высокой нравственности по следующим номинациям: «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения».

Премия присуждается авторам, постоянно проживающим на территории Московской области.

На конкурс принимаются произведения, изданные в формате книги, сборника, брошюры, срок публикации которых не превышает трех лет до даты проведения ежегодного конкурса.

Выдвижение произведений и авторов на соискание премии производится по ходатайству органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций, редакций средств массовой информации.

Соискатели премии представляют следующие материалы: опубликованное произведение (произведения) автора, фрагмент произведения в электронном виде, а также сопроводительное письмо ходатайствующего органа, в котором указываются: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения автора, адрес его места жительства, контактные данные, краткая характеристика литературного творческого пути.

В комплекте материалов также представляется информация, свидетельствующая об общественном признании вклада автора в отечественную литературу: отзывы на произведения автора и публикации о них в прессе, сведения о наличии почетных званий, премий, призов и иных наград, информация о встречах автора с читателями и другие свидетельства участия автора в социально — культурной жизни общества, согласие на обработку персональных данных.

Прием документов от соискателей премии осуществляется в течение 2-х месяцев со дня опубликования информации о проведении конкурса в средствах массовой информации. Присланные на конкурс произведения не рецензируются и не возвращаются.

Документы принимаются по адресу: 141241, Московская область, г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул. Школьная, д. 5 (ГАУК МО «Московская губернская универсальная библиотека»), с пометкой «Конкурс Пришвина», телефон для справок: 8 (496) 539-13-86 — Гладилина Елена Анатольевна.

Информация о конкурсе размещена на сайте министерства культуры и туризма Московской области: mk.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.