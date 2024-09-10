В Подмосковье объявлен конкурс на благоустройство общественной территории

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Набережная среднего пруда», расположенной в городском округе Власиха, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Набережная среднего пруда», расположенной по адресу: п. Власиха, ул. Цветной бульвар, д. 21».

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Власиха.

«В ходе выполнения работ в 2025 году на территории набережной планируется установить малые архитектурные формы, подсветку, систему оповещения и т. д», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.