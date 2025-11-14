В Подмосковье объявили победителей конкурса профмастерства среди педагогов

12 ноября в колледже «Подмосковье» подвели итоги второго ежегодного регионального конкурса профессионального мастерства молодых педагогов и их наставников «Педагогический дуэт — 2025». В тройку победителей вошли педагоги из Губернского колледжа, колледжа «Подмосковье» и Шатурского энергетического техникума. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По решению профессионального жюри абсолютными победителями конкурса стали преподаватели Губернского колледжа Дмитрий Решетов и Иван Пономаренко. Второе место заняли преподаватели колледжа «Подмосковье» Татьяна Карина и Полина Кузьмина. Третье место досталось преподавателям Шатурского энергетического техникума Татьяне Смирновой и Олегу Шаршову.

Конкурс собрал лучших представителей образовательных организаций среднего профессионального образования Московской области с целью выявления и распространения передового педагогического опыта наставничества, стимулирования творческой инициативы и новаторства молодых специалистов, а также формирования позитивного общественного мнения о педагогической преемственности.

В этом году приняли участие 16 команд, которые продемонстрировали свои профессиональные таланты в четырех конкурсных испытаниях. Первый этап «Мы — команда» позволил участникам представить свои команды, рассказать о своем взаимодействии и уникальности. Второе испытание «Знатоки ФГОС» продемонстрировало высокий уровень знаний преподавателей о федеральных государственных образовательных стандартах. На третьем этапе «Педагогическая задача» команды анализировали педагогические ситуации и предлагали пути их решения. Четвертый этап «Единение опыта и единство мысли» стал настоящим испытанием креативности, где участники готовили творческие проекты.

В рамках конкурса также прошел мастер-класс призера Всероссийского конкурса «Мастер года» Валерии Купавы на тему «Зажигая звезды: как педагог воплощает мечты».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям.

«Не было школы, в которую я бы приехал, уверен, что и главы, где не отмечалась бы важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям, новым учителям. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без, соответственно, заботы, внимания по этому направлению, будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», — отметил Воробьев.