В Подмосковье объявили победителей конкурса «Лучший по профессии»

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса «Лучший по профессии» 2025 состоялась в Правительстве Московской области. Конкурс проходил в несколько этапов — оценивалась подготовка аварийных бригад, оперативность диспетчерских служб, а также компетенции инженеров, экскаваторщиков и сварщиков. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Победителями в номинациях стали:

«Лучший машинист экскаватора» — Белоусов Сергей Анатольевич, АО «Водоканал», г. Королев;

«Лучший газоэлектросварщик» — Денисов Сергей Николаевич, МУП КХ «Егорьевские инженерные сети»;

«Лучший диспетчер» — Шмелева Юлия Борисовна, АО «Люберецкий водоканал»;

«Лучший инженерно-технический работник» — Левин Юрий Александрович, МУП «Водоканал г. Подольска».

«За каждой аварийно-восстановительной работой, надежной работой системы водоотведения стоит специалист, который знает и любит свое дело. Этот конкурс — повод сказать спасибо тем, чей труд обычно остается в тени. Приятно видеть целые династии профессионалов и то, как отрасль растит новое поколение специалистов, готовых сохранять лучшие традиции. На следующий год постараемся масштабировать мероприятие до полноценного фестиваля ЖКХ, чтобы как можно больше мастеров смогли показать себя», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Отдельно отметили номинацию «За верность профессии», в которой участвовали трудовые династии. Конкурсанты смонтировали творческие ролики, по которым их оценила комиссия. Видео династии-победителя зрители посмотрели прямо на церемонии награждения.

«Нам, как специалистам, всегда нужно получать поощрение. Особенно приятно, когда труд видят и отмечают на таком высоком уровне. Организация конкурса очень порадовала, он привнес в повседневную рабочую рутину что-то новое и интересное. Конкурс, я уверена, вдохновляет молодых людей — мастеров своего дела на работу в нашей профессии», — отметила победитель в номинации «Лучший диспетчер» Юлия Шмелева.

Победителям и призерам были вручены дипломы вице-губернатора Московской области Владислава Мурашова и министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева, денежные сертификаты в онлайн-маркет «Купер», а также специальные призы от Сбера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.