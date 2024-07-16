В Подмосковье объяснили, почему в городах все чаще появляются дикие животные

«Случаи захода диких животных в города зависят от времени года, сезона размножения, уничтожения естественных мест обитания и других факторов. Например, если осенью лоси наблюдались в городах Подмосковья из-за периода гона, то летом звери могут быть замечены в населенных пунктах из-за желания укрыться от надоедливых кровососущих насекомых или же желания охладиться в городском водоеме. Однако есть и другие причины, которые нужно знать», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Специалисты охотнадзора уверяют, что диких животных в летний период в города может манить запах гниющих отходов с контейнерных площадок. Звери подвержены быстрому привыканию к «хорошему». Зачем бегать по лесу, преодолевать десятки километров ради еды, если можно поселиться поблизости с ближайшей контейнерной площадкой, на которую ежедневно выбрасывают что-нибудь вкусное.

Эту проблему следует решать совместными усилиями, как со стороны органов власти, так и со стороны жителей. Администрациям, следящим за состоянием контейнерных площадок, нужно контролировать, чтобы отходы с них вывозились вовремя и обустраивать их в соответствии с правилами (ставить закрывающиеся баки). Жителям же не стоит специально оставлять еду вблизи баков, бросать в них пищевые отходы без пакетов, чтобы лишний раз не создавать для диких животных повод вернуться на обед снова.

«При встрече с дикими животными в городе необходимо соблюдать спокойствие, ни в коем случае нельзя издавать громкие звуки, делать резкие движения, такие действия животное может расценить, как агрессию. Для своей безопасности необходимо не упускать зверя из своего поля зрения, при необходимости, смотря на него, медленно пятясь назад, отойти на безопасное расстояние. В большинстве случаев животные сами уходят обратно в лес, однако если вы наблюдаете зверя в населенном пункте не первый раз, или оно ведет себя агрессивно, необходимо позвонить по номеру: 112», — напомнил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.