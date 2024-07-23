В Подмосковье объяснили, кто такие иноагенты

Иноагентами называют тех, кто влияет на интересы других государств, пытаясь всеми способами повлиять на общественное мнение граждан РФ или политическую обстановку в стране, собирает информацию о военной сфере или получает какую-либо помощь из-за рубежа. Статус иноагента присваивается министерством юстиции РФ, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Отношения между государством и иноагентом регулирует федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Иноагентами могут быть признаны: российское или иностранное юридическое лицо; общественное объединение, которое действует без образования юридического лица; другое объединение лиц; иностранная структура без образования юрлица; физлицо.

Чтобы людям и организациям, находящимся под иностранным влиянием, присвоили статус иноагента, они должны: вести политическую деятельность в России; собирать информацию в области военной, военно-технической деятельности России; распространять или участвовать в создании предназначенных для неограниченного круга лиц материалов; финансировать названые виды деятельности.

В России нет запрета деятельности иноагентов, но существует несколько ограничений: нельзя осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и (или) педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях; запрещено организовывать публичные мероприятия; нельзя производить информационную продукцию для несовершеннолетних; физлицам нельзя работать в органах публичной власти, в том числе в избиркоме или комиссии референдума.

Также лицам в статусе «иноагента» в преддверии выборов в муниципальные советы депутатов 2024 года в Московской области нельзя: быть наблюдателями; быть доверенными лицами и уполномоченными представителями, в том числе по финансовым вопросам; вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений.

Иноагенты обязаны: вести специальный учет финансовых операций; предоставлять государству статистический отчет о своей деятельности; уведомлять о своем статусе при обращении к властям; предупреждать о своем статусе учредителей и сотрудников; помечать свои материалы специальной пометкой: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

За нарушение условий предусмотрен штраф от 1 млн рублей, а также за злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагент может понести уголовную ответственность.

Чтобы организацию или физлицо исключили из реестра иноагентов, они должны прекратить получать средства из иностранных источников или отказаться от политической деятельности. Затем им нужно подать заявление и документы, которые подтвердят, что человек или организация не ведут деятельность иноагента. Минюст проведет проверку и примет решение, после этого человек или организация могут изменить свой статус.

ГУРБ Московской области тесно взаимодействует с управлением Минюста России по Московской области по вопросам, связанным с деятельностью иноагентов, в том числе на стадии изучения информации о лицах, в деятельности которых могут содержаться признаки, свидетельствующие о негативном отношении данного лица к государству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.