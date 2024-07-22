В Подмосковье объяснили, как проверить вторичное жилье перед покупкой

Подмосковье традиционно строит больше всех в стране. За 10 лет в регионе введено в эксплуатацию 100,1 млн кв. метров жилья. Жители региона приобретают жилье на первичном и вторичном рынке. Покупателям жилья на вторичном рынке рассказали о способах проверки вторичного жилья перед покупкой, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Чтобы обезопасить себя от признания сделки по покупке квартиры недействительной, нужно проверить ее юридическую чистоту. Рекомендуется запросить у продавца выписку из ЕГРН и справку о регистрации.

Также нужно запросить нотариальную доверенность. В ней обязательно должны быть указаны: адрес жилья, паспортные данные собственника и человека, который непосредственно встречается с потенциальным покупателем.

Необходимо проверить основание права собственности. В свидетельстве о праве собственности должно быть указано, на каком основании собственность была получена — по договору купли продажи; в результате приватизации, дарения или в наследство.

Стоит узнать, кто зарегистрирован в квартире. Необходимо запросить у продавца справку о регистрации по форме 9 или справку о составе семьи, которые входят в единый жилищный документ. Получить их может собственник или любой зарегистрированный на данной жилплощади в МФЦ.

Нужно изучить разрешение супруга. Если квартира была приобретена в браке и считается совместно нажитым имуществом, ее нельзя продать без нотариально заверенного разрешения супруга.

Необходимо запросить информацию в МВД. С помощью онлайн-сервиса МВД РФ можно убедиться, что паспорт действителен и данные совпадают с теми, что указаны в выписке ЕГРН и документах на квартиру.

Также стоит проверить справку по ипотеке. Если квартира покупалась на ипотечный кредит, нужно попросить у продавца справку из банка, выдавшего его, с подтверждением, что заемщик исполнил все свои обязательства.

Рекомендуется изучить кадастровый паспорт перед покупкой квартиры. В нем содержатся актуальные сведения по объекту недвижимости, которые нужно знать покупателю до совершения сделки.

Нужно проверить, нет ли у продавца задолженности по коммунальным услугам и взносам на капитальный ремонт. Такие сведения могут содержаться в Едином жилищном документе либо в отдельной справке.

При использовании онлайн сервисов не стоит забывать о базовых правилах безопасности сети. А чтобы не тратить время на самостоятельную проверку квартиры и не нарваться на аферистов, стоит обратиться к специалисту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.