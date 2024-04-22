В Подмосковье объяснили, как проходит взаимодействие между судами и приставами

За первый квартал 2024 года в ГУФССП России по Московской области зарегистрирован 1 110 401 исполнительный документ, из них 742 524 документа (66,9%) поступило в электронном виде, сообщает пресс-служба ведомства.

Граждане, в пользу которых вынесены судебные решения, могут обратиться в адрес суда с письменным ходатайством о направлении электронного исполнительного документа в службу судебных приставов. Исполнительные документы в электронном формате должны быть подписаны усиленной квалификационной подписью судьи. Подать заявление о направлении исполнительного документа в электронном виде можно на сайте суда в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде», по почте или лично сдать заявление в приемную суда.

В случае использования электронной формы взаимодействия вся информация отражается и хранится в базе данных судов и службы судебных приставов без дублирования на бумажном носителе. Межведомственное электронное взаимодействие экономит время, сокращает сроки направления документов и исключает риск потери данных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.