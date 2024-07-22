В Подмосковье объяснили, как обеспечить безопасность питомца на прогулке

Специалисты ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминают жителям о важности соблюдения правил во время прогулок со своими питомцами, сообщает пресс-служба ведомства.

Один из обязательных аксессуаров для собаки — жетон на ошейнике с контактными данными владельца. Он поможет вернуть потерявшегося питомца. Важно помнить, что если в холке собака выше 25 см — перед выходом на прогулку необходимо надеть намордник и поводок.

Помимо этого, владельцам нужно учитывать темперамент своего питомца и соблюдать прочие правила. Например, выгуливать собаку на площадках для выгула или в малолюдных местах. При пересечении дороги следует быть особенно внимательными и не давать животному свободно перемещаться. Запрещено выгуливать питомцев на территории больниц, детских учреждений, спортивных и игровых площадок, рынков.

Ответственность за чистоту города также лежит на владельцах животных, поэтому перед выходом на прогулку необходимо взять с собой пакеты для уборки. Соблюдая эти простые правила, можно обеспечить безопасность своего питомца, других животных и окружающих людей.

Отдельно в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминают, что для безопасности животного его необходимо чипировать, если процедура не проводилась ранее. Также владельцу стоит убедиться, что уже чипированный питомец занесен в специальную базу. В случае его потери это поможет специалистам ветеринарных клиник быстрее обнаружить хозяина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.