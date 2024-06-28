В Подмосковье обитает более 5 тыс видов фауны

Подготовлен актуализированный перечень объектов животного мира, обитающих в Московской области. В регионе обитает 5 158 видов животных, об этом сообщает пресс-служба Минэкологи региона.

«В список входят 76 видов млекопитающих, 305 видов птиц, 11 видов земноводных, 7 видов пресмыкающихся, 4759 беспозвоночных животных. По сравнению с прошлым годом перечень пополнился 129 видами беспозвоночных, сведения об обитании которых на территории Московской области появились за год в научных публикациях и каталогах», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В новый перечень внесены 16 видов клещей, комаров, галлиц, клопов, а также необходимые изменения в связи с уточнением систематики видов беспозвоночных.

Интересным фактом является появление в указанном перечне перепончатокрылого насекомого сколии-гиганта — одного из самых крупных видов насекомых России. Впервые на территории Московской области эти насекомые были обнаружены специалистами — энтомологами в 2018 году в городском округе Луховицы. Регулярно их находили и в последующие годы. Включение этого насекомого в кадастр свидетельствует о статусе постоянного пребывания этого вида в Подмосковье. Теперь сколия-гигант является кандидатом на включение в Красную книгу Московской области.

«Ежегодно природа преподносит для нас сюрпризы, какие-то виды животных, которые ранее не отмечались в нашем регионе становятся его постоянными обитателями. Это происходит из-за смещения путей миграций, изменения климата, появления необходимой кормовой базы», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.