В Подмосковье новая электронная система упростит работу участников строительства

10 июля, в деловом центре «Новатор», прошла рабочая встреча представителей профильных министерств и ведомств, а также подрядных организаций с разработчиками информационной системы «Экзон». Основная цель встречи заключалась в демонстрации возможностей новой информационной системы, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

​«Философия цифрового сервиса заключается в том, чтобы не обременять исполнителей отчётностью, а предоставить инструмент для реализации их повседневной деятельности. Данные сформированные в сервисе в результате их деятельности, ложатся в основу аналитических представлений для руководителей. В сервисе реализована возможность юридически-значимого формирования, согласования и подписания проектной, рабочей, исполнительной документации по стройконтролю. В отличие от работы с бумажными носителями, скорость согласования документов снижается в 6 раз», — пояснил заместитель министра строительного комплекса Московской области Сергей Крылов.

Новая цифровая платформа позволяет оперативно получать одобрения всех необходимых документов в электронной форме, существенно сокращая сроки прохождения процедур согласования и повышая прозрачность процесса взаимодействия между участниками строительной отрасли. Система также поддерживает формирование и согласование исполнительской документации прямо в цифровом пространстве, обеспечивая оперативность обработки и исключительную точность внесения изменений.

​Внедрение информационной системы «Экзон: Управление строительством» произойдет в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.