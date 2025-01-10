В Подмосковье незаконно срубили 27 хвойных деревьев

В комитете лесного хозяйства Московской области подвели итоги операции «Елочка-2024», которая проходила с 16 по 31 декабря 2024 года. Цель этого комплекса мероприятий — пресечение фактов незаконной заготовки на землях лесного фонда ели и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мобильные группы из сотрудников лесной охраны вместе с представителями правоохранительных органов, казачьих обществ и общественными лесными инспекторами провели 1 689 патрулирований участков лесного фонда Московской области, на которых растут хвойные молодняки и лесные культуры», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Выявлено 17 фактов незаконной рубки елей и деревьев других хвойных пород. В общей сложности нарушители срубили 27 деревьев — на территории Бородинского (3), Виноградовского (2), Московского учебно-опытного (9), Наро-Фоминского (3), Ногинского (1), Подольского (2) и Ступинского (7) лесничеств. Материалы о фактах незаконных рубок направлены в правоохранительные органы.

Вред, причиненный лесному фонду, по оценкам специалистов, составил более 1 000 000 рублей.

Незнание закона не освобождает от ответственности. Действующее законодательство предусматривает серьезное наказание за незаконную рубку елей и других деревьев — административное наказание в виде штрафа в размере до 5 000 рублей для физических лиц и до 500 000 рублей для юридических лиц. Если нанесенный ущерб составляет более 5 000 рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.