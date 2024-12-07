В Подмосковье нелегалы через забор толпой убегали от полиции со склада OZON

Момент побега толпы нелегалов от полиции в Подмосковье попал на видео

Накануне в Подмосковье сотрудники Федеральной миграционной службы (ФМС) приехали в Обухово на склад с OZON с проверкой. Как только мигранты-нелегалы узнали о рейде, тут же бросились в бега через высокий забор, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как десятки человек перелезают через высокий забор и разбегаются в разные стороны. Один из нелегалов в какой-то момент зацепился одеждой за ограждение и несколько секунд не мог освободиться. За происходящим наблюдали очевидцы, которые и сняли ролик.

Предварительно установлено, что десятки нелегалов трудились на складе Ozon, куда стражи порядка прибыли с проверкой.

Удалось ли полиции поймать нелегалов, которые бросились врассыпную, не уточняется.