В Подмосковье нейросеть распознала свыше 660 тыс. проблем по фото и тексту

В 2025 году искусственный интеллект уже распознал и классифицировал более 664 тыс. проблем, о которых сообщили жители региона через сервис «Решаем проблемы вместе». Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Робот «Добродел» начал работать в декабре 2022 года и за это время проанализировал более 4,1 млн проблем и сократил среднее время модерации сообщений на 31% — с 24 до 16,5 часов.

До его появления сообщения обрабатывались вручную, ожидание решений занимало больше времени, а жителю нужно было вручную выбирать категорию обращения. С ИИ-помощником все стало иначе. Он анализирует фото и текст, оперативно распознаёт проблему, присваивает ей нужную категорию по 816 тематикам и отправляет обращение в работу ответственному блоку.

Напоминаем, ознакомиться с этой и другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.



«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.